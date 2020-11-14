Суббота, 14 Ноября 2020 04:59

АрмИнфо.«Первоочередная наша задача - обеспечить внутреннюю стабильность и безопасность», - сказал в интервью Первому общественному телевидению заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Политическая среда, по его словам, в стране должна быть такой, чтобы право формировать власть была в руках граждан Республики Армении. «Только в условиях стабильности можно будет говорить об остальном», - подчеркнул он. В этом контексте премьер заметил, что смена власти в демократической стране имеет свои механизмы и возможна только при наличии внутренней стабильности.

Сегодняшняя работа действующих властей, по его словам, должна быть направлена на конкретизацию неопределенных положений подписанного трехстороннего заявления в рамках переговоров. «Мы должны превратить их в такие реалии, которые создадут доступную среду для жизни», - сказал Пашинян.

В частности, он сообщил, что в планах правительства запустить железнодорожное сообщение между Арменией и Ираном через Нахичеван, разблокировать транспортные инфраструктуры. «Мы хотим иметь несколько возможных путей связи с Россией. И если, к примеру, в результате переговоров сможем достичь наших целей, представьте какие поворотные изменения ожидают Армении, если наконец-то железная дорога станет реальностью, и свяжет нас с Персидским заливом и Россией. Это цели, которые благодаря этому документу могут быть реализованы. И это вопрос, переговоров, которые должны иметь место быть», - сказал Пашинян.