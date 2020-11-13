Пятница, 13 Ноября 2020 21:44

АрмИнфо. Сегодня, около 17:30 группа неизвестных граждан незаконно проникли в офис ЗАО <ИНГО Армения>, который расположен по адресу ул. Демирчяна 38. Об этом говорится в официальном заявлении компании в Фейсбук.

<Порядка 10 минут умышленно грубо нарушив общественный порядок и нормальную работу офиса, в адрес сотрудников звучали ругательства и угрозы, необоснованные обвинения в распространении ложных слухов в сети>, - говорится в сообщении. В ходе вышеуказанных действий пострадала репутации компании, сотрудникам был нанесен тяжелый морально-психологический ущерб, в результате чего до сих пор нарушена нормальная работа офиса, а компания несет финансовые убытки.

Согласно сообщению, СК <ИНГО Армения> представила письменное обращение в Полицию РА для выявления неизвестных лиц и уголовно-правовой оценки их действий.