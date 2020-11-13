Пятница, 13 Ноября 2020 21:25

АрмИнфо.Республика Армения официально призывает Республику Азербайджан выполнить свои обязательства по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Армении.

Сообщается, что Республика Армения 11 ноября 2020 года обратилась в письме к Республике Азербайджан, в котором говорится, что политика и действия Азербайджана в течение последних десятилетий грубо нарушают требования Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой в 1965 году.

Армения призывает Азербайджан немедленно прекратить дискриминацию в отношении Армении и этнических армян и другие регулярные нарушения, в том числе распространение антиармянских настроений, поощрение или подстрекательство к расовой дискриминации в отношении армян государственными органами или общественными учреждениями, шаги, направленные на этническую чистку армян и др.

Согласно сообщению, Армения приглашает Азербайджан к обсуждению нарушений требований Конвенции.<В случае отказа правительства Азербайджана от предложения Армении или непредставления ответа в установленный срок Армения оставляет за собой право разрешить существующий правовой спор в порядке, установленном Конвенцией>, - говорится в источнике.