Пятница, 13 Ноября 2020 20:58

АрмИнфо.Евросоюз продолжит оказывать содействие формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Об этом министру иностранных дел Республики Армения Зограбу Мнацаканяну в ходе телефонного разговора сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщает пресс-служб МИД, в ходе разговора Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность армянской стороны продолжать обсуждения вопросов, касающихся мирного процесса Нагорного Карабаха, исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, направленного на интересы арцахских армян. В этом контексте глава МИД подчеркнул необходимость обеспечения статуса Арцаха и стабильных гарантий безопасности армян Арцаха.

Он отметил, что трехстороннее заявление глав Армении, Азербайджана и России касается исключительно режима прекращения огня и размещения в Арцахе миротворцев.

Вместе с тем, Мнацаканян выразил беспокойство в связи дальнейшей судьбой памятников армянской культуры, которые оказались на территориях оккупированных Азербайджаном, ссылаясь в этом ключе на то какая участь постигла последних ранее.

В этой связи Боррель подчеркнул важность сохранения культурного наследия Армении и соблюдения принципов международного гуманитарного права.

Согласно источнику, собеседники коснулись также гуманитарного кризиса в Арцахе вследствие турецко-азербайджанской агрессии и предпринимаемых шагов для его преодоления. В этом контексте стороны обсудили оказываемую со стороны ЕС продолжительную помощь.