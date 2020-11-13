Пятница, 13 Ноября 2020 20:49

АрмИнфо. Действительно, вопрос об оказании помощи в возвращении к нормальной мирной жизни населению, пострадавшему в результате военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, является очень важным и актуальным.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании, посвященном Карабаху с участием министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы МЧС Евгения Зиничева и директора ФСБ Александра Бортникова.

Он констатировал, что принятое 9 ноября трёхстороннее заявление позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию, обстрелы и боестолкновения полностью прекращены.

Путин добавил, что в соответствии с заявлением вдоль линии соприкосновения и вдоль так называемого Лачинского коридора развёртывается российский миротворческий контингент.

<Следует обратить внимание на то, что в районе Нагорного Карабаха возникли серьёзные гуманитарные проблемы - сейчас нам об этом было доложено. Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв превысило 4000 человек, раненых - свыше 8000 человек. Количество беженцев действительно, по разным данным, исчисляется десятками тысяч. Разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты.

В целях помощи жителям региона в решении самых насущных проблем считаю необходимым создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования. В его работе будут задействованы ресурсы Министерства обороны, МЧС, МИДа, пограничной службы ФСБ России, других ведомств Российской Федерации>, - сказал Путин.

При этом он констатировал, что Центр займётся оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания; взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе; координацией работы государственных структур и - надеюсь, очень на это рассчитываю - общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавших от ведения боевых действий; оказанием помощи правительственным органам Азербайджана и Армении, если они, конечно, в этом нуждаются, - а мне кажется, что такая помощь будет как нельзя кстати, имея в виду сложную предысторию отношений между республиками, - в налаживании взаимодействия с международными гуманитарными организациями и между собой.

<Я прошу МИД России продолжить работу по информированию о принятых решениях партнёров по Минской группе ОБСЕ, а также Международный Красный Крест, комитет Красного Креста необходимо проинформировать, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Надо наладить конструктивную, полноценную работу с этими структурами, в том числе и с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. ЮНЕСКО - с ними, с коллегами из ЮНЕСКО нужно вступить в контакт, очень рассчитываю и на их поддержку. Выражаю надежду, что деятельности [Межведомственного] центра будет оказана всесторонняя поддержка со стороны всех этих структур.

Рассчитываем также на вклад и содействие по линии Содружества Независимых Государств. Будем поддерживать со всеми возможными участниками этой важной работы тесное взаимодействие. Я хочу поблагодарить всех участников нашей встречи за то, что уже сделано до сих пор, и очень рассчитываю на вашу эффективную совместную работу, причём совместную и между собой, и с коллегами из Армении и Азербайджана>, - резюмировал Путин.