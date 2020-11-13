Пятница, 13 Ноября 2020 20:46

АрмИнфо.. Оргкомитет оппозиции принял решение объявить 14 ноября Днем траура и молчания в память о погибших за защиту Родины солдатах, в память о пролитой ими крови, которая никогда не станет водой. Об этом в ходе оппозиционного митинга на площади Свободы 13 ноября заявил член Бюро АРФД Спартак Сейранян.

<Завтра в 18:00 мы зажжем здесь свечи. Кто не сможет прийти - зажгите их дома. А на следующий день в 16:00 вновь мы придем на площадь, чтобы сказать <Никол уходи>. Будьте уверены, что если продолжим нашу борьбу, тот лозунг, который звучал 40 дней, станет реальностью- мы победим>, - сказал он.

Отметим, что на протяжении трех дней в Ереване проходят митинги оппозиции с целью добиться отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна. Подобная волна протеста возникла после подписания армянским премьером трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Арцахе, в результате котрого Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года. Кроме того, Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шуши