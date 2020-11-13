Пятница, 13 Ноября 2020 20:45

АрмИнфо.На территории Нагорного Карабаха и Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент численностью 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и специальной техники. Его основу составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Об этом в ходе совещания возглавляемого президентом России Владимиром Путиным и при участии министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы МЧС Евгения Зиничева, директора ФСБ Александра Бортникова доложил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, в течение 10-11 ноября взят под контроль Лачинский коридор, а вчера в 17:00 подразделения миротворцев вошли в Степанакерт.

<Военные городов Степанакерт и Шуша выставили четыре наблюдательных поста. Сегодня завершаем развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности <Юг>. Всего в этой зоне будет девять. Еще одно подразделение миротворцев дислоцируется на севере Нагорного Карабаха. Завтра планируем завершить размещение восьми постов в данной зоне.

Продолжаем перевозку техники и материальных средств с темпами 25 самолётовылетов в сутки военно-транспортной авиацией ВКС России. За трое суток совершено 73 рейса, перевезено 1103 военнослужащих, 1168 единиц техники>, - сказал Шойгу.

Вместе с тем он доложил, что развернута оперативная группа Министерства обороны, установлены прямые каналы связи с оборонными ведомствами Азербайджана и Армении, с которыми продолжается работа по уточнению параметров миротворческой операции.

<Управление российскими миротворческими силами осуществляется с командного пункта, который развернули в Степанакерте. В районе миротворческой операции ведется круглосуточный мониторинг обстановки и продолжается режим прекращения огня.

Командованием миротворческого контингента приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих.

Хотел бы отметить отдельно, Владимир Владимирович, с каждым днем все больше и больше нарастает проблема гуманитарного характера. Это транспортировка и возвращение беженцев и, естественно, другие гуманитарные вопросы>, - сказал Шойгу.