Пятница, 13 Ноября 2020 19:46

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 8 на улице Московяна, 27/25 на улице Налбандяна, жилой дом 23 на пр. Саят-Нова, жилой дом 34 на улице Абовяна, жилой дом 62 на улице Теряна, жилой дом 3 на улице Байрона, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилой дом 70 на улице Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 78/1 на улице Айгедзори, 24 на улице Киевяна, жилой дом 28 на улице Арцруни, жилой дом 1 на 21-ой улице Арабкира, жилой дом 92 на улице Арцруни, жилой дом 14 на улице Агароняна, жилой дом 13 на улице Рубинянца, собственные дома на улице О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 31 на улице Грибоедова, собственные дома на улице Гапанцяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 48/2 на улице Молдовакана во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 32 в квартале “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Зар, Неркин Птгни, Камарис, Капутан Гегашен; село Балаовит и прилегающие территории.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.