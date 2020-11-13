Пятница, 13 Ноября 2020 19:45

АрмИнфо. Состояние генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна стабильное, с положительной динамикой. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян.

<Муссируемая информация не соответствует действительности>, - подчеркнула она.

Напомним, что из-за ранения, полученного в результате военных действий в Арцахе, Джалал Арутюнян покинул должность командующего Армией обороны Республики Арцах