Пятница, 13 Ноября 2020 19:41

АрмИнфо.В связи с проблемами со здоровьем и необходимостью продолжения лечения за рубежом заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Микаел Пашаян покинул занимаемую должность. Об этом сообщает пресс-секретарь КГД Лусине Мкртчян на своей странице в Фейсбук.

<Призываем не спекулировать информацией об отставке заместителя председателя КГД. Господин Пашаян, желаем Вам скорейшего выздоровления>, - написала она