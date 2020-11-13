Пятница, 13 Ноября 2020 19:39

АрмИнфо. Федеральная служба Безопасности на базе пограничного управления ФСБ в Республике Армения развернула пять дополнительных пограничных постов. Об этом в ходе совещания возглавляемого президентом России Владимиром Путиным и при участии министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы МЧС Евгения Зиничева, доложил директор ФСБ Александр Бортников.

<Два поста - на границе Армении и Нахичеванской Республики (это Ерасх и Паруйр Севак), два поста - на границе Армении и Ирана (Мегри и Сыгыр) и пятый пост на границе - Тех. Все необходимые мероприятия осуществлены по согласованию с пограничными органами Армении, и мы вошли в контакт с азербайджанскими пограничниками. Установили необходимые отношения, обмениваемся информацией, пограничники несут службу в режиме охраны государственной границы. Вопросов для дополнительного обсуждения у нас на данный момент нет>, - сказал он.