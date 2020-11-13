Пятница, 13 Ноября 2020 19:38

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поручил в сжатые сроки в сотрудничестве с правительством Республики Арцах сформировать рабочую группу, которая займется решением проблем граждан Арцаха и представит соответствующие решения в этом направлении.

Об этом он заявил в ходе совещания, которое прошло в расширенном составе с участием представителей правительства РА и руководителей ряда ведомств.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян подчеркнул, что рабочая группа в еженедельном режиме должна докладывать о ходе работ лично премьер-министру.