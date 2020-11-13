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АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу по телефону с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном реализацию положений совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, передает ТАСС. "Стороны обсудили вопросы, связанные с практической реализацией положений заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября. Особое внимание уделено сложной гуманитарной ситуации в регионе и решению связанных с этим задач", - говорится в сообщении МИД РФ. Также стороны затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил президент России Владимир Путин, согласно достигнутым договоренностям азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе разместят миротворцев из РФ.
|Группа неизвестных граждан нарушила работу одного из филиалов СК <Инго Армения>
|Армения призывает Азербайджан выполнить свои обязательства по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
|ЕС продолжит оказывать содействие формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Путин: Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв в Карабахе превысило 4000 человек, раненых - свыше 8000
|Оппозиция объявила 14 ноября Днем траура и молчания
|Шойгу привлек внимание Путина на возрастающие гуманитарные проблемы в Карабахе
|Гагика Царукяна вновь вызвали в СНБ по делу о дачи взяток избирателям
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Шушан Степанян: Состояние Джалала Арутюняна стабильное, с положительной динамикой
|Путин провел совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
|Лавров: ООН заинтересованы в развертывании своего присутствия непосредственно в Нагорном Карабахе
|Зампреда КГД из-за проблем здоровья покинул занимаемую должность
|Бортников: Федеральная служба Безопасности на базе пограничного управления ФСБ в Армении развернула пять дополнительных пограничных постов
|Премьер-министр поручил создать рабочую группу для решения проблем граждан Арцаха
|Еще восемь Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах
|Полиция Армении призывает граждан сдать незаконно привезенное из Арцаха оружие
|Президент Арцаха встретился с главой миротворческого контингента РФ
|Лавров обсудил с главой МИД Армении реализацию пунктов заявления Путина, Алиева и Пашиняна
|Эдуард Шармазанов: До начала войны ни Алиев, ни Эрдоган и мечтать не могли о Гадруте, Шуши, Талише
|Арман Абовян: Власти Армении должны понести отвественность за свои действия
|Масис Маилян поблагодарил сотрудников дипслужбы Арцаха
|Состоялась встреча бывших глав Армении и Арцаха
|Микаел Вирабян: Инфраструктура Степанакерта и близлежащих районов будет вскоре восстановлена
|Минобороны: Подразделения Армии обороны несут и продолжат нести боевое дежурство на участке "Ехникнер"
|Захарова вновь подчеркнула: Никаких миротворческих подразделений Турции в Карабахе не будет
|Армен Саркисян: Только Минская группа ОБСЕ имеет мандат на решение арцахского вопроса
|Москва: Россия бросила не Армению и армян, она перебросила все силы для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе
|Захарова: Боевики, которых перебрасывали в зону карабахского конфликта, никуда не исчезли, не испарились
|Взгляд из Москвы: Личный, имиджевый выигрыш Путина привел к поражению России как государства - гаранта безопасности Армении
|Маркедонов: Документ от 10 ноября – иллюстрация внешней политики России
|Омбудсмен Армении выступил с заявлением в связи с распространением видеоматериала с угрозами и руганью на площади Республики в Ереване
|Кремль: Турция одобрила силовой сценарий решения карабахского конфликта
|Доклад Омбудсмена: В результат агрессии Азербайджана против Арцаха 23 978 детей школьного и 4 036 детей дошкольного возрастов лишились права на образование
|Президент Арцаха: Продолжение войны привело бы к еще большим человеческим и территориальным потерям
|Американские конгрессмены призвали Байдена возглавить переговоры от США в рамках МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта
|Песков назвал несостоятельными упреки в отношении России о предательстве Армении
|АРФД: Подписанное премьер-министром заявление о прекращении войны - не что иное, как пораженческий и унизительный документ
|Левон Тер-Петросян: Окончательное урегулирование карабахской проблемы - дело ближайшего будущего
|Кремль: Путин сыграл ключевую роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе
|Борелль и Байрамов обсудили Карабах
|Акар: Турция активно участвует в реализации соглашения по Карабаху
|Джонатан Лакот: Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе не решит проблем населения Гадрута
|Всеармянский Совет Западной Америки призвал Диаспору продолжить помощь Армении и Арцаху
|Состоялся телефонный разговор президента Франции с премьер-министром Армении
|В Армении выявлено 1703 новых случая заражения коронавирусом
|Гагик Царукян, Эдуард Шармазанов, Артур Ванецян, Ишхан Сагателян и Гегам Манукян вышли на свободу
|Песков объяснил, почему Россия приняла извинения Азербайджана за сбитый вертолет
|В США выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне карабахского конфликта
|Конашенков: Передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач на территорию Нагорного Карабаха
|Зограб Мнацаканян: Заявление глав Армении, Азербайджана и России не может считаться решением нагорно-карабахского конфликта
|Нидерландский парламентарий: Армянам Нагорного Карабаха все еще грозит опасность
|Армен Рустамян призвал общественность быть готовой к длительной борьбе за отставку Никола Пашиняна
|Арцрун Ованнисян: Свою жизнь должен посвятить воспитанию и образованию нового поколения
|Стратегические заложники России
|Левон Тер-Петросян обсудил с Послом РФ в РА пути преодоления внутриполитического кризиса в Армении
|Никол Пашинян провел встречу с депутатами фракции <Мой шаг>
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|Пашинян: Международное признание Арцаха является нашим исключительным приоритетом
|Микаел Минасян поделился с общественностью <секретами> Никола Пашиняна
|Президент Армении и члены фракции "Мой шаг" обменялись мнениями о трехстороннем заявлении по урегулированию карабахского конфликта
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