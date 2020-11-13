АрмИнфо . Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в пятницу по телефону с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном реализацию положений совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, передает ТАСС. "Стороны обсудили вопросы, связанные с практической реализацией положений заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября. Особое внимание уделено сложной гуманитарной ситуации в регионе и решению связанных с этим задач", - говорится в сообщении МИД РФ. Также стороны затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил президент России Владимир Путин, согласно достигнутым договоренностям азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе разместят миротворцев из РФ.

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