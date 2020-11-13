Пятница, 13 Ноября 2020 18:06

АрмИнфо. Власти Армении должны понести отвественность за свои действия. Об этом в ходе митинга оппозиции заявил секретарь парламентской фракции <Процветающая Армения> Арман Абовян.

Абовян отметил, что речь идет не о войне, а о тех процессах, которые происходили в ходе войны. Депутат подчеркнул, что у властей было 2,5 года для того, чтобы подготовиться, более того, руководство Армении могло предпринять военно-дипломатические шаги с тем, чтобы предотвратить катастрофу."В истории нет лидера, который остался у власти после капутуляции ", - заметил Абовян.

Также депутат затронул тему, связанную с деятельностью России я ходе войны. По словам Абовяна, Россия обязана остаться на Южном Кавказе, так как здесь может быть только два модерато или Турция, или Россия.

Он отметил, что Россия осталась на Кавказе даже, несмотря на то, что ее отсюда выдавливали турецкие и сирийские исламисты. По словам депутата, Москва была и будет единственным гарантом безопасности в регионе.

"Россия является для нас братским государством и той страной, которая минимум в течение солетий была основным стабилизирующим фактором, который не позволял в зоне ее интересов развиваться кровавым событиям ", - подчеркнул Абовян.