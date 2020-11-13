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АрмИнфо. Власти Армении должны понести отвественность за свои действия. Об этом в ходе митинга оппозиции заявил секретарь парламентской фракции <Процветающая Армения> Арман Абовян.
Абовян отметил, что речь идет не о войне, а о тех процессах, которые происходили в ходе войны. Депутат подчеркнул, что у властей было 2,5 года для того, чтобы подготовиться, более того, руководство Армении могло предпринять военно-дипломатические шаги с тем, чтобы предотвратить катастрофу."В истории нет лидера, который остался у власти после капутуляции ", - заметил Абовян.
Также депутат затронул тему, связанную с деятельностью России я ходе войны. По словам Абовяна, Россия обязана остаться на Южном Кавказе, так как здесь может быть только два модерато или Турция, или Россия.
Он отметил, что Россия осталась на Кавказе даже, несмотря на то, что ее отсюда выдавливали турецкие и сирийские исламисты. По словам депутата, Москва была и будет единственным гарантом безопасности в регионе.
"Россия является для нас братским государством и той страной, которая минимум в течение солетий была основным стабилизирующим фактором, который не позволял в зоне ее интересов развиваться кровавым событиям ", - подчеркнул Абовян.
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|Арман Абовян: Власти Армении должны понести отвественность за свои действия
|Масис Маилян поблагодарил сотрудников дипслужбы Арцаха
|Состоялась встреча бывших глав Армении и Арцаха
|Микаел Вирабян: Инфраструктура Степанакерта и близлежащих районов будет вскоре восстановлена
|Минобороны: Подразделения Армии обороны несут и продолжат нести боевое дежурство на участке "Ехникнер"
|Захарова вновь подчеркнула: Никаких миротворческих подразделений Турции в Карабахе не будет
|Армен Саркисян: Только Минская группа ОБСЕ имеет мандат на решение арцахского вопроса
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|Кремль: Турция одобрила силовой сценарий решения карабахского конфликта
|Доклад Омбудсмена: В результат агрессии Азербайджана против Арцаха 23 978 детей школьного и 4 036 детей дошкольного возрастов лишились права на образование
|Президент Арцаха: Продолжение войны привело бы к еще большим человеческим и территориальным потерям
|Американские конгрессмены призвали Байдена возглавить переговоры от США в рамках МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта
|Песков назвал несостоятельными упреки в отношении России о предательстве Армении
|АРФД: Подписанное премьер-министром заявление о прекращении войны - не что иное, как пораженческий и унизительный документ
|Левон Тер-Петросян: Окончательное урегулирование карабахской проблемы - дело ближайшего будущего
|Кремль: Путин сыграл ключевую роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе
|Борелль и Байрамов обсудили Карабах
|Акар: Турция активно участвует в реализации соглашения по Карабаху
|Джонатан Лакот: Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе не решит проблем населения Гадрута
|Всеармянский Совет Западной Америки призвал Диаспору продолжить помощь Армении и Арцаху
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|В Армении выявлено 1703 новых случая заражения коронавирусом
|Гагик Царукян, Эдуард Шармазанов, Артур Ванецян, Ишхан Сагателян и Гегам Манукян вышли на свободу
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|В США выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне карабахского конфликта
|Конашенков: Передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач на территорию Нагорного Карабаха
|Зограб Мнацаканян: Заявление глав Армении, Азербайджана и России не может считаться решением нагорно-карабахского конфликта
|Нидерландский парламентарий: Армянам Нагорного Карабаха все еще грозит опасность
|Армен Рустамян призвал общественность быть готовой к длительной борьбе за отставку Никола Пашиняна
|Арцрун Ованнисян: Свою жизнь должен посвятить воспитанию и образованию нового поколения
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|Левон Тер-Петросян обсудил с Послом РФ в РА пути преодоления внутриполитического кризиса в Армении
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|Наира Зограбян сообщила, что Генпрокурор намерен лишить ряд депутатов от ППА депутатской неприкосновенности
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