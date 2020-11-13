Пятница, 13 Ноября 2020 16:28

АрмИнфо. Инфраструктура Степанакерта и близлежащих районов будет восстановлена в течение 15-20 дней. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Оперативного штаба для предоставления социальных услуг гражданам, временно покинувшим Арцах, министр труда и социальных и жилищных вопросов Республики Арцах Микаел Вирабян.

Касаемо граждан, которые не могут вернуться в Арцах из-за того, что их дома остались в регионах, контролируемых Азербайджаном, к примеру гадрутцев, Вирабян заметил, что необходимо ожидать решения правительства Арцаха. Вместе с тем он выразил мнение, что жилищные вопросы этих граждан должны решаться в рамках территории Республики Арцах.

Он отметил, что благодаря работе Оперативного штаба удалось решить ряд социальных, здравоохранительных, образовательных проблем. Кроме того, по его словам, граждане Арцаха могут решить различные правовые вопросы в соответствующем офисе, который расположен по адресу улица Вардананца 16/1.

Министр отметил, что в рамках договоренности с Министерством труда и

соцвопросов Республики Армения, для граждан Арцаха доступны и

территориальные отделы служб по соцобечпечению, где в упрощенном

порядке можно оформить все необходимые заявки на получение/

назначение соцвыплат. В частности, он заметил, что в октябре 93% бенефициаров получили свои пенсии и пособия. <Процесс будет продолжен>, - подчеркнул Вирабян.

Вместе с тем он сообщил, что по положению на сегодняшний день нет граждан, которые не нашли приюта в Армении, однако есть вопросы с распределением последних. <Большинство хочет проживать в Ереване и других крупных городах, однако приоритет отдается в этом смысле гражданам, имеющим хронические заболевания, чтобы обеспечить оперативность предоставления необходимой медпомощи, а также раненным солдатам, которые нуждаются в обследованиях и уходе>, - сказал он.

Глава Штаба подчеркнул, что коммунальные платежи граждан, временно проживающих в гостевых домах или гостиницах Армении, государство взяло на себя в полном объеме. Касаемо тех, кто гостит у родственников в РА, по словам Вирабяна, вскоре по их расселению будет оглашено решение правительства Республики Армения.

Вместе с тем министр сообщил, что благодаря сотрудничеству с рядом общественных организаций Армении был решен вопрос занятости 158 арцахских женщин. Кроме того, еще 300 женщин будут трудоустроены в швейную фабрику. Он отметил, что в ближайшем будущем в рамках взаимодействия с бизнес-средой будут также представлены краткосрочные решения по трудоустройству граждан Арцаха. Отметим, что Оперативный штаб по предоставлению социальной и другой помощи гражданам, покинувшим свои дома в результате военных действий в Арцахе работает с 25 октября по адресу Гарегина Нжде 23/1.