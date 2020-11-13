Пятница, 13 Ноября 2020 16:26

АрмИнфо. Подразделения Армии обороны несут и продолжат нести боевое дежурство на участке "Ехникнер". Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

При этом она назвала дезинформацией, циркулирующую в соцсетях информацию о том, что несущие боевое дежурство солдаты на высоте "Ехникнер" отказываются спускаться с постов, поскольку якобы против выступает командир Карен Джалавян.