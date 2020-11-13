Пятница, 13 Ноября 2020 14:45

АрмИнфо. Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на части территории Азербайджана, которая не приближена к Нагорному Карабаху и будет дополнительно согласована для учреждения совместного мониторингового центра.

Об этом 13 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметив, что об этом накануне сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью СМИ.

Она еще раз напомнила, что 11 ноября об этом был подписан меморандум на уровне министров обороны России и Турции. "Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля включая беспилотники и прочие технологии, позволяющие следить за ситуацией "на земле" в Нагорном Карабахе, прежде всего на линии соприкосновения, и определять, какая из сторон соблюдает, а какая может нарушать условия прекращения огня и боевых действий. Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены этими помещениями, которые будут выделены на азербайджанской территории, не на территории бывшего конфликта", - отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Лавров прокомментировал и заявление своего турецкого коллеги, по части того, что Турция будет работать на тех же основаниях, что и Россия. "Речь идет исключительно о том самом центре, который будет размещен на территории Азербайджана стационарно, без каких-либо выездных миссий. Действительно, в этом центре российские и турецкие наблюдатели, специалисты будут работать на одинаковых началах. Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в упомянутом заявлении лидеров", - подытожила Захарова.