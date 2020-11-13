Пятница, 13 Ноября 2020 14:43

АрмИнфо. Россия бросила не Армению и армян, она перебросила все силы для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 13 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, что Россия якобы бросила Армению и армянский народ.

Представитель российского МИД констатировала, что в эти дни в СМИ тиражирует множество разных версий о том, кто выиграл, кто является бенефициаром этой ситуации, кто проиграл, кто является потерпевшей стороной и все версии противоречат друг другу.

По ее убеждению, такая расхожесть позиций скорее свидетельствует о слабости экспертной оценки, это также может быть обусловлено недостаточной глубиной понимания того, какие процессы там проходили раньше, той ситуации, которая сложилась сейчас и тех долгосрочных перспектив и целей, которые были обозначены в заявлении, подписанном лидерами трех государств.

При этом она, давая оценку фразе, "Россия бросила Армению и армян", в частности, сказала: "Россия бросила не Армению и армян, она перебросила все силы для урегулирования этой ситуации с начало политически - используя для этого дипломатию, международное право, переговорный процесс, а потом бросив туда своих миротворцев. И те, кто пишут статьи и материалы, выступают в телепередачах, перекрикивая друг друга, должны помнить, что на сегодняшний день безопасность, мир и будущее граждан этого региона, непосредственно примыкающего к двум странам - Азербайджану и Армении - на сегодняшний день их будущее процветание и жизнь гарантируется, обеспечивается нашими российскими миротворцами".

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что всё вышесказанное относится к тому, насколько Российская Федерация и ее руководство искренне заинтересованы в стабильности этого региона. "Это не только политические декларации, которые безусловно важны. Это не только, возможность удержать свою позицию, которая направлена на мирное урегулирование и прекращение огня - от нападок, от того, что она слабая, неперспективная и не может быть реализовано, но это и решение о направлении туда наших миротворцев", - сказала она, добавив, что это беспрецедентное решение по большому счеты, и свидетельствует о том, насколько Россия заинтересована в мире и процветании этого региона, и непосредственно Армении и Азербайджана.

Вместе с тем, представитель российского МИД констатировала, что в обыденности очень много времени тратится на согласование миротворческого контингента, его финансирование, решения вопросов логистики. "Посмотрите как это было сделано в этом случае. Ровно потому, что для нашей страны история взаимоотношений как с Азербайджаном, так и с Арменией, история взаимоотношений народов стран - является не пустыми словами, и мы готовы на такие шаги, которые были предприняты", - сказал представитель МИД России, добавив, что легко написать слово миротворец и произнести его легко, меж тем за этим словом жизнь каждого человека. При этом она добавила, что складывается впечатление, что многие просто не представляют масштаб принятого решения. -0-

При этом она указала на то, насколько на самом деле затратно с точки Боевики, которых перебрасывались в зону нагорно-карабахского конфликта с Ближнего Востока, никуда не исчезли, не испарились.