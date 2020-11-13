Пятница, 13 Ноября 2020 14:42

АрмИнфо. Боевики, к сожалению, которых перебрасывали в зону нагорно-карабахского конфликта с Ближнего Востока, никуда не исчезли, не испарились. Об этом 13 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что информация о боевиках озвучивалась на основе конкретных фактов и были подтверждены не только российской стороной. "Мы исходим из того, что этот вопрос будет решен. К его решению должны приложить усилия все стороны, заинтересованные в мире в этом регионе. Могу сказать, что с нашей стороны этим вопросом занимаются военные эксперты. Но, думаю, что данный вопрос требует всё же, конкретной работы специалистов, а затем отчета о проделанном, а не наоборот", - резюмировала Захарова.

Ранее, газета The Wall Street Journal писала о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону карабахского конфликта <еще сотен> ополченцев. Washington Post в тот же день писала о гибели 52 сирийских наемников в зоне карабахского конфликта.

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. В свою очередь директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эмманюэль Макрон в начале октября. Лидеры Азербайджана и Турции, несмотря на предоставление многочисленные фактические доказательства об их вовлеченности в боевые действия отрицали факт их вовлеченности.