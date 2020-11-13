Пятница, 13 Ноября 2020 14:41

АрмИнфо. Победа Азербайджана является такой, в каком виде ее сегодня продает Ильхам Алиев. А подается она как абсолютная, поскольку Баку в любом случае не пошел бы на Степанакерт. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский политолог Аркадий Дубнов.

«Непонятно, что бы стал делать Алиев с поверженным Карабахом как с территорией. В случае захвата всего Карабаха, хотел бы того Алиев или нет, гуманитарной катастрофы в отношении немногочисленных оставшихся карабахцев было бы просто не избежать. Таким образом, сбитый российский вертолет просто уберег Алиева от пирровой победы. И я не думаю, что теперь он будет готовиться к новой войне. Алиеву были нужны победы, а не конкретно эти территории с целью нарастить свой имиджевый ресурс руководителя страны, долгое время находившейся в состоянии фрустрации из-за проигрыша первой карабахской войны», - заметил он.

Отметив факт многолетней нещадной эксплуатации Алиевым карабахской тематики с целью оправдать жесткий режим собственного правления, Дубнов предположил, что на «оживление» взятых районов Карабаха уйдут десятилетия. При этом, он не исключил возможности насильного заселения «земель».

Комментируя предвоенный период отношений между Москвой и Баку, Дубнов описал их как «хвост вилял собакой». Меж тем, после войны «хвост» стал субъектом, с которым отныне вынуждена считаться «собака».

Возвратившись к геополитическим итогам 44-дневной войны, политолог заметил, что идущие из Москвы и Анкары сигналы означают, что Эрдоган дал Путину шанс показать себя великим русским царем, который снова всех помирил и возвратился к роли главного гаранта безопасности на Южном Кавказе. В свою очередь Турция также стала бенефициаром братской победы. И сейчас между ними идет примитивная, всем понятная, немного карточная, немного шулерская игра.

«Аналогичным образом и по аналогичному сценарию ситуация развивалась еще тогда, когда вся эта война только начиналась. Баку и Анкара ведь прекрасно понимали, что Москва достаточно долго не будет вмешиваться, ограничиваясь громкими заявлениями, призывами к миру, формальными режимами перемирия. Они знали, что Россия палец о палец не ударит до подхода времени трагического уничтожения армянского присутствия в Карабахе. И мы видим, что так все и произошло - Путин въехал в ситуацию на белом коне, и успел сделать свой ход, отправив в Карабах 15-ю бригаду», - подчеркнул он.

Результатом всех этих российско-турецких игр, по оценкам Дубнова, стало установление на Южном Кавказе нового статус-кво, в котором Турция получает, как минимум, роль равного России игрока. И деваться последней от этих реалий уже некуда - Москве придется приспособиться к присутствию Турции, которое еще предстоит анализировать. В этом свете, Дубнов отметил, что личный имиджевый выигрыш Путина сопровождался поражением России как государства - гаранта безопасности Армении. Все это уже стало причиной сильного разочарования Россией среди армян и, по его прогнозам, вполне может завершиться нарастанием прозападного крена Армении.

10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня. В рамках данного соглашения Армения идет на целый ряд территориальных уступок. Ереван обязался передать Баку до 15 ноября Кельбаджарский район, до 20 ноября – Агдамский район, а до 1 декабря – Лачинский район. За Азербайджаном остаются все, занятые в ходе войны, территории. Лачинский коридор - шириной 5 км будет обеспечивать связь Арцаха с Арменией под контролем российских миротворцев, которые также будут размещены вдоль линии соприкосновения в Арцахе.