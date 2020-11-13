Пятница, 13 Ноября 2020 13:06

АрмИнфо.Считаю совершенно неприемлемым и осудительным показ на большом экране на площади Республики в Ереване поздно ночью видеоматериала, в котором есть проявления ненависти и ругань. Об этом заявил Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян.

"Как можно было на площади Республики позволить распространить видеоматериал, в котором звучат угрозы убийства, поощряется насилие с выражениями, оскорбляющими достоинство человека, более того, совершать подобное в эти ответственные дни. Как можно было показать подобный ролик, зная, что это увидят женщины и дети? Очевидно, что это было сделано по незаконному решению или разрешению органа общественной власти или должностного лица, что, по сути, вызывает внутреннюю рознь", - отметил он. Татоян подчеркнул, что солидарность и сплочение, уважение к достоинству и словам друг друга, независимо от политических или иных взглядов, сегодня крайне необходимо, чем когда-либо. Омбудсмен призвал воздержаться от распространения слов, содержащих ненависть и оскорбления, а подобные материалы, по его словам, лишь усиливают имеющееся в стране напряжение, что может привести к насилию. Он отметил, что займется ответственным за трансляцию данного видеоролика. В частности, Татоян подчеркнул, что все те лица, которые занимают государственную или общественную должность должны быть бдительными в своих поступках и, особенно, в публичных выступлениях. "Нерабочие часы или дни для чиновника не могут быть оправданием неправомерных поступков. Вы обязаны выполнять исключительно те функции, которые отведены вам Конституцией, законом или иным правовым актом. Вы имеете конкретный правовой статус, которым и ограничены. Любое отклонение может привести к правовой ответственности", - сказал он. Отметим, что ночью 12 ноября на большом экране на площади Республики показали видео, в котором звучит нецензурная лексика и призывы к насилию.