Пятница, 13 Ноября 2020 12:58

АрмИнфо. Турция заняла последовательную позицию на одобрение военной операции в Карабахе.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT, говоря о роли Турции в агрессии Азербайджана против Арцаха.

По его словам, Турция одобрила силовой сценарий решения карабахского конфликта. "В этом мы серьезно расходились и расходимся во мнении с нашими турецкими коллегами. Но это не мешает нам продолжать тесное взаимодействие на всех уровнях, включая самый высокий", - сказал он, напомнив, что президенты РФ и Турции поддерживают постоянный диалог, несмотря на наличие определенных разногласий, все-таки отношения двух президентов позволяют нам, когда надо складывать усилия с тем, чтобы способствовать решению ряда региональных проблем.

Он отметил, что интересы России и Турции во многих точках совпадают. "Москва и Анкара заинтересованы в стабильности региона. У нас есть взаимный интерес в плане торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. И взаимодействие отвечает интересам как Москвы, так и Анкары", - сказал представитель Кремля, отметив, что у Москвы и Анкары взгляды расходятся по части силового решения карабахского конфликта.

По убеждению Пескова, Турция ошибочно считает, что мира можно достичь силовыми методами.

Говоря о контактах в ходе процесса урегулирования конфликта, он отметил, что результатом этих контактов появилась договоренность о создании мониторингового центра на территории Азербайджана, <которая не является территорией Карабаха>. Центр будет координировать действия по мониторингу режима прекращения огня, того самого режима, <который <на земле> уже поддерживается российскими миротворцами>.

Пресс-секретарь президента РФ также коснулся вопроса сосуществования представителей двух народов на российской территории, и не согласился с тем, что в России на фоне ситуации в Карабахе неизбежно будут возникать конфликты между выходцами из Азербайджана и Армении.

"Это абсолютно неочевидно и обратимо, я с вами здесь абсолютно не согласен. Вы знаете, что в России армян живет или столько же, или чуть больше, чем в самой Армении. Большинство этих армян, и большинство азербайджанцев являются уважаемыми членами российского общества - уникального многонационального и многоконфессионального общества. Армяне и азербайджанцы прекрасно демонстрируют какая эта страна возможностей. И все они являются как уважаемыми, так и ответственными членами общества, которые прекрасно понимают, что здесь они должны руководствоваться законами РФ. И понимая это, наши сограждане - армяне и азербайджанцы, ведут себя очень ответственно... Были какие-то незначительные инциденты вначале этой трагедии, которые были быстро купированы", - заключил Песков.