Пятница, 13 Ноября 2020 12:53

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении опубликовал специальный доклад с оценкой нарушения прав детей в результате агрессии Азербайджана против Республики Арцах с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

Согласно официальному сообщению пресс-службы Омбудсмена, в докладе представлены нарушения прав детей на жизнь и здоровое развитие, право жить и воспитываться в семье и общине, право личностного развития и защиту, и множество других прав.

В источнике говорится, что с первого дня агрессии вооруженные силы Азербайджана подвергли преднамеренным ударам гражданские объекты, жилые дома, инфраструктуры в почти 170 (около 70%) общинах Республики Арцах. Мишенью стало гражданское население, в том числе, дети, женщины и пожилые люди. В результате азербайджанской агрессии в Арцахе, по данным Защитника прав человека, погибли 50 гражданских лиц, среди них ребенок, по меньшей мере, 163 гражданских лиц были ранены, среди них 9 детей.

"С целью защитить детей от угрозы их жизни и здоровью, вместе с семьями они были переселены в подвалы жилых зданий и других объектов гражданского назначения, или же переехали в более безопасные места в Арцахе и на территории Республики Армения", - говорится в источнике. Целенаправленным и не дискриминированным ударам подверглись также объекты, предназначенные для детей - школы, культурные центры, детские сады и т.д. По предварительным данным, в результате азербайджанской агрессии в Арцахе были повреждены, по меньшей мере, 71 школа, 14 детских садов, не считая школы и детские сады в тех общинах Республики Арцах, которые находятся под контролем вооруженных сил Азербайджана. О состоянии значительной части вышеупомянутых школ и детских садов нет сведений. 23 978 детей школьного и 4 036 детей дошкольного возрастов лишились права на образование.

Сообщается, что параллельно с таргетированием гражданского населения, в азербайджанском социальном медиа пространстве широко распространены армянофобские заявления и ненавистническое высказывание в отношении детей армянского происхождения, вплоть до широкомасштабных обсуждений и призывов убивать детей армянского происхождения.

"Придавая большое значение защите прав детей при любых обстоятельствах, защитник прав человека Республики Арцах обращается ко всем международным организациям, заинтересованным в защите прав человека и особенно детей, должным образом зафиксировать грубые нарушения прав детей в Арцахе и предпринять действенные шаги по их устранению", - говорится в сообщении.

С содержанием доклада можете познакомиться, перейдя по следующей ссылке: https://artsakhombuds.am/en/document/766....