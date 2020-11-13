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АрмИнфо. "В очередной раз подтверждаю, что я обратился к премьер-министру Армении с просьбой приложить усилия для прекращения военных действий. Это решение было принято исходя из военной ситуации, так как командование вооруженных сил настояло на этом", - сказал президент Арцаха Араик Арутюнян на встрече с представителями фракций Национального Собрания Арцаха.
Президент подчеркнул, что в условиях создавшихся серьезных проблем продолжение войны привело бы к еще большим человеческим и территориальным потерям. В этом ключе Арутюнян отметил угрозу падения Степанакерта, ряда городов, сел, а также блокаду тысячи военнослужащих, подчеркнул президент Арцаха на своей странице в Facebook.
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|Микаел Вирабян: Инфраструктура Степанакерта и близлежащих районов будет вскоре восстановлена
|Минобороны: Подразделения Армии обороны несут и продолжат нести боевое дежурство на участке "Ехникнер"
|Захарова вновь подчеркнула: Никаких миротворческих подразделений Турции в Карабахе не будет
|Армен Саркисян: Только Минская группа ОБСЕ имеет мандат на решение арцахского вопроса
|Москва: Россия бросила не Армению и армян, она перебросила все силы для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе
|Захарова: Боевики, которых перебрасывали в зону карабахского конфликта, никуда не исчезли, не испарились
|Взгляд из Москвы: Личный, имиджевый выигрыш Путина привел к поражению России как государства - гаранта безопасности Армении
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|Омбудсмен Армении выступил с заявлением в связи с распространением видеоматериала с угрозами и руганью на площади Республики в Ереване
|Кремль: Турция одобрила силовой сценарий решения карабахского конфликта
|Доклад Омбудсмена: В результат агрессии Азербайджана против Арцаха 23 978 детей школьного и 4 036 детей дошкольного возрастов лишились права на образование
|Президент Арцаха: Продолжение войны привело бы к еще большим человеческим и территориальным потерям
|Американские конгрессмены призвали Байдена возглавить переговоры от США в рамках МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта
|Песков назвал несостоятельными упреки в отношении России о предательстве Армении
|АРФД: Подписанное премьер-министром заявление о прекращении войны - не что иное, как пораженческий и унизительный документ
|Левон Тер-Петросян: Окончательное урегулирование карабахской проблемы - дело ближайшего будущего
|Кремль: Путин сыграл ключевую роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе
|Борелль и Байрамов обсудили Карабах
|Акар: Турция активно участвует в реализации соглашения по Карабаху
|Джонатан Лакот: Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе не решит проблем населения Гадрута
|Всеармянский Совет Западной Америки призвал Диаспору продолжить помощь Армении и Арцаху
|Состоялся телефонный разговор президента Франции с премьер-министром Армении
|В Армении выявлено 1703 новых случая заражения коронавирусом
|Гагик Царукян, Эдуард Шармазанов, Артур Ванецян, Ишхан Сагателян и Гегам Манукян вышли на свободу
|Песков объяснил, почему Россия приняла извинения Азербайджана за сбитый вертолет
|В США выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне карабахского конфликта
|Конашенков: Передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач на территорию Нагорного Карабаха
|Зограб Мнацаканян: Заявление глав Армении, Азербайджана и России не может считаться решением нагорно-карабахского конфликта
|Нидерландский парламентарий: Армянам Нагорного Карабаха все еще грозит опасность
|Армен Рустамян призвал общественность быть готовой к длительной борьбе за отставку Никола Пашиняна
|Арцрун Ованнисян: Свою жизнь должен посвятить воспитанию и образованию нового поколения
|Стратегические заложники России
|Левон Тер-Петросян обсудил с Послом РФ в РА пути преодоления внутриполитического кризиса в Армении
|Никол Пашинян провел встречу с депутатами фракции <Мой шаг>
|Четыре российских самолета Ил-76 с миротворцами приземлились в Армении
|Пашинян: Международное признание Арцаха является нашим исключительным приоритетом
|Микаел Минасян поделился с общественностью <секретами> Никола Пашиняна
|Президент Армении и члены фракции "Мой шаг" обменялись мнениями о трехстороннем заявлении по урегулированию карабахского конфликта
|Армен Рустамян: Вместо того, чтобы бороться с врагом, власть борется с политическими оппонентами
|Наира Зограбян сообщила, что Генпрокурор намерен лишить ряд депутатов от ППА депутатской неприкосновенности
|Общественные организации: Некоторые политические силы используют психологическое состояние общества для захвата власти
|Минобороны РА: Ведутся активные работы по созданию механизмов обмена пленными и телами погибших
|Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе
|Премьер: Сегодняшние тяжелые испытания должны стать краеугольным камнем для ковки нашего будущего
|Лавров назвал ложью утверждения о заинтересованности России в затягивании карабахского конфликта
|Гадрутцы требуют защиты у демократического международного сообщества
|Лавров не видит признаков попыток срыва договоренностей между Ереваном и Баку по Карабаху
|ППА считает, что повестка по отставке Пашиняна правовым путем исчерпана
|Лавров: Турция не добавляется к тройке сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Лавров рассказал когда будет определен статус Нагорного Карабаха
|Ивета Тоноян: Власти готовят провокацию в ходе сегодняшнего митинга оппозиции
|Лавров: Желание сторонами быстрой развязки ситуации вокруг Карабаха в последнее время висело в воздухе
|Лавров: Никаких миротворческих подразделений Турции в Нагорный Карабах направляться не будет
|АРФД: Сегодня в Шуши звучит намаз, это одна из самых черных страниц нашей истории
|Кремль заверяет: Участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку
|Защитник прав человека Армении продолжает поддерживать гуманитарный процесс по обмену пленными и телами
|Эксперт: Признавая подпись Никола Пашиняна под капитуляцией 2020 года, мы лишаем будущие поколения возможности сохранить хотя бы лицо
|Лилит Галстян сообщила, что сотрудники СНБ Армении подвергли приводу члена АРФД Арцвика Минасяна и еще нескольких оппозиционных деятелей
|Читать больше
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