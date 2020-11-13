Пятница, 13 Ноября 2020 12:50

АрмИнфо. "В очередной раз подтверждаю, что я обратился к премьер-министру Армении с просьбой приложить усилия для прекращения военных действий. Это решение было принято исходя из военной ситуации, так как командование вооруженных сил настояло на этом", - сказал президент Арцаха Араик Арутюнян на встрече с представителями фракций Национального Собрания Арцаха.

Президент подчеркнул, что в условиях создавшихся серьезных проблем продолжение войны привело бы к еще большим человеческим и территориальным потерям. В этом ключе Арутюнян отметил угрозу падения Степанакерта, ряда городов, сел, а также блокаду тысячи военнослужащих, подчеркнул президент Арцаха на своей странице в Facebook.