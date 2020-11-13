Пятница, 13 Ноября 2020 12:45

АрмИнфо. Члены Комитета по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Паллоне, Джеки Спейер и Адам Шифф в письме избранному президенту Джо Байдену призвали его администрацию возглавить переговоры от США по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Армянского национального комитета Америки (ANCA).

"Достигнутое на этой неделе перемирие не решает проблему и не обеспечивает прочный и справедливый мир. США должны работать с Минской группой над тем, чтобы определить будущий статус Нагорного Карабаха в соответствии с правом народов на самоопределение", - говорится в письме, адресованном Джо Байдену.

В письме также звучит призыв к администрации США восстановить ограничения по части 907 поправки о военной помощи Азербайджану, расширить гуманитарную помощь США, чтобы помочь более 100000 перемещенным армянам из Арцаха, полностью пересмотреть политику США в отношении Турции.