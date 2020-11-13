Пятница, 13 Ноября 2020 12:20

АрмИнфо.Упреки в сторону России в предательстве из-за якобы недостаточной поддержки Армении при решении конфликта в Нагорном Карабахе абсолютно не состоятельны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

"Упреки в отношении России абсолютно не состоятельны", - ответил Песков на замечание о том, что РФ якобы не оказывала существенной поддержки Армении при решении конфликта в Карабахе, а часть армян расценивает позицию России как предательство.

Он также добавил, что Москва помнит об обязательствах перед партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этой связи он констатировал, что Россия не имела права вводить войска на территорию Нагорного Карабаха, она могла только ввести миротворцев после согласия конфликтующих сторон. "Мы получили право ввести миротворцев только после того, как на это дали согласие конфликтующие стороны, и ввести на линию разделения. Просто ввести войска, тем более в Карабах, такого права по международным законам у России не было" - сказал Песков, добавив, что Россия остается страной, которая привержена всем резолюциям Совбеза ООН. При этом он добавил, что Москва считает и президента Азербайджана Ильхама Алиева, и премьер-министра Армении Никола Пашиняна друзьями России и такой подход будет и впредь.

"Только такое отношение, только тот факт, что Россия дорожит своими отношениями с Арменией (мы с Арменией находимся в ЕАЭС, находимся в ОДКБ, Армения - это страна, с которой у нас много веков выстраивались отношения), и то же самое у нас с азербайджанцами, - и мы дорожим

нашей дружбой, исторической дружбой с народом Азербайджана, и с народом Армении - только такой подход позволил именно России играть роль беспристрастного посредника"- подчеркнул Песков. Песков считает, что Минская группа ОБСЕ предлагала формулы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, принятие которых несколько лет назад позволило бы избежать кровопролития. По его словам, военной операции в регионе предшествовали многие годы попыток сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в первую очередь России предложить некие формулы урегулирования.

"Формулы эти существовали, они хорошо известны участникам международного переговорного процесса, но, к сожалению, они не сработали по тем или иным причинам. Если бы они были реализованы, даже два года назад, то, наверное, этой кровавой войны бы не было и удалось бы избежать гибели не единой тысячи молодых армян и молодых азербайджанцев", - подытожил представитель Кремля.