Пятница, 13 Ноября 2020 12:20

АрмИнфо. Подписанное 10 ноября 2020 года премьер- министром Армении Николом Пашиняном заявление о прекращении войны - не что иное, как пораженческий и унизительный документ. Об этом говорится в заявлении Бюро партии АРФ "Дашнакцутюн".

В заявлении отмечается, что данный документ является не только преступлением против интересов, желаний и целей родины и всего армянского народа, но также однозначно ставит под угрозу и нарушает абсолютное право нынешних поколений армянского народа жить в независимой, безопасной и развивающейся стране.

"Этот предосудительный и неприемлемый документ о полной капитуляции Армении и Арцаха вызвал возмущение и гнев армянского народа, требованием которого является уход Никола Пашиняна в целях спасения ситуации. После народного протестного выступления правящий режим начал арестовывать лидеров оппозиционных партий и других общественных деятелей, чтобы избежать ответственности, продлить свое правление и силой заставить замолчать народное восстание. Решительно осуждая незаконные аресты, мы заверяем, что такими действиями невозможно сдержать справедливую волну народного протеста и гнева. Если премьер-министр действительно подписал трехстороннее заявление, чтобы спасти остатки Родины, по той же логике он уйдет в отставку, дав возможность объединить весь национальный потенциал на политическом поле и выйти из этой ситуации. Мы предупреждаем премьер-министра, чтобы он не дестабилизировал страну своим насилием, преследованиями и провокациями. Мы призываем наш народ проявлять бдительность и не поддаваться провокациям. По крайней мере, сам премьер -министр хорошо знает непоколебимую преданность АРФД Родине. Мы с первых же минут войны сообщили премьеру, что говоры отложить все противоречия и положить конец всем нашим разногласиям. Наконец, мы призываем нашу молодежь не отчаиваться и не разочаровываться. Наша приверженность защите наших национальных интересов является полной, и благодаря непрерывной борьбе, хотя иногда и безуспешной, мы наконец достигнем наших национальных целее", говорится в заявлении партии.