Пятница, 13 Ноября 2020 12:10

АрмИнфо.Реализация трехстороннего соглашения по прекращению огня в Арцахе, а также окончательного урегулирования карабахской проблемы - дело ближайшего будущего. Об этом заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сообщает пресс-служба партии "Армянский национальный конгресс".

Согласно источнику, Тер-Петросян заметил, к этому процессу Армения должна быть готова со всей серьезностью. Что касается соглашения по Карабаху, первый президент Армении заметил, что к нему следует относиться как к состоявшемуся факту, но стоит помнить, что именно благодаря ему стало возможным прекращение огня в Арцахе. По словам первого президента Армении, оно позволило избежать новых жертв.

Первый президент Армении призвал власть и оппозицию к решению сложившегося внутриполитического противостояния исключительно конституционным путем. "Поверьте, АНК не борется за власть, но мы озабочены перспективой гражданской войны, и считает, что ее обязательно необходимо избежать. Самым желательным вариантом, конечно же, является разумное соглашение между двумя сторонами", - заключил Тер- Петросян.