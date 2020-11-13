Пятница, 13 Ноября 2020 12:02

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, но надо отдать должное политической мудрости азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер- министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

"Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти клуглосуточной работы. Это была работа президента Путина", - сказал он.

Представитель Кремля рассказал, что российский президент проводил телефонные разговоры Алиевым и Пашиняном. "Это длилось не один день", - добавил он.

Упреки в отношении России в том, что она якобы не оказывала существенной поддержки Армении в нагорно-карабахском конфликте, несостоятельны и несправедливы, добавил Песков.

"Президент России сказал однозначно, что Россия не забывает о своих обязанностях по ОДКБ и в случае нападения кого бы то ни было на территорию союзника, территорию Армении сделает всё возможное для защиты своего союзника", - сказал пресс-секретарь, передает iz.ru.

Он отметил, что Россия не имела права вводить войска на территорию Карабаха, она могла только ввести миротворцев после согласия конфликтующих сторон.

Россия остается страной, которая привержена всем резолюциям Совбеза ООН, заключил представитель Кремля.

Ранее, 9 ноября, Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Соглашение в том, числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта и возвращение беженцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

Российский лидер 12 ноября подписал отдельный указ о мерах по поддержанию мира в Карабахе. В частности, правительство России должно обеспечить финансирование миротворческой операции, включая дополнительные гарантии и компенсации, как военнослужащим, так и членам их семей. В тот же день стало известно, что восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВКС России задействуют в миротворческой операции по урегулированию конфликта в этом регионе. На текущий момент в Армении и Карабахе объявлена бесполетная зона, исключением являются полеты военной авиации и заведомо уведомленной гражданской авиации.