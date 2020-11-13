Пятница, 13 Ноября 2020 12:01

АрмИнфо.Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем накануне состоялся телефонный разговор, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Согласно заявлению ЕВС, Боррель обсудил с азербайджанским министром соглашение о прекращении огня. Глава дипломатии ЕС выразил надежду, что прекращение боевых действий позволит приложить усилия к надежному мирному урегулированию конфликта и предотвратит дальнейшие человеческие страдания.

Он подчеркнул, что ЕС готов предоставить дальнейшую гуманитарную помощь для удовлетворения потребностей гражданского населения, пострадавшего от конфликта, и уже выделил около 1 млн евро на чрезвычайную помощь.

Боррель выразил надежду на продолжение контактов с обоими министрами в ближайшие недели в преддверии предстоящих заседаний Совета партнерства ЕС-Армения и Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан.