Пятница, 13 Ноября 2020 12:00

АрмИнфо.Турция принимает самое активное участие в претворении в жизнь соглашения по Нагорному Карабаху, как за столом переговоров, так и в плане практической реализации договоренностей. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

<Турция в самом эпицентре процесса. И за столом переговоров, и на <земле>. Ни о каком <свершившемся факте> не может и быть речи>, - сказал Акар.

Он сообщил также, что 13 ноября из России в Турцию прибудет большая делегация для обсуждения различных аспектов выполнения соглашения. <Будет обсуждаться с точки зрения тактики и техники кто и где будет стоять, кто что будет делать>, - пояснил Акар, передает Анадолу.

Как ранее сообщалось, в зоне карабахского конфликта размещаются российские миротворцы. На территории Азербайджана также формируется российско-турецкий центр мониторинга имплементации договоренностей по Карабаху.

Как накануне сообщил глава МИД РФ, центр будет действовать дистанционно. Он будет с помощью беспилотников отслеживать выполнение договоренностей о прекращении огня.