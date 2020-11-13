Пятница, 13 Ноября 2020 12:00

АрмИнфо.Посол Франции в Армении Джонатан Лакот встретился с женщинами из Гадрута, собравшиеся перед посольством. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

Дипломат, констатировал, что Гадрут, который полностью опустошен от армянского населения, является одним из городов, наиболее пострадавших от войны.

"Если соглашение, подписанное Россией, Арменией и Азербайджаном [ в котором Франция не участвует], положит конец боевым действиям, это не решает ни одной из проблем, поднятых этими женщинами, у которых на данный момент нет надежды вернуться в Гадрут. В настоящее время в Армении проживает 120 000 перемещенных лиц из Нагорного Карабаха.

Вчера президент Республики организовал встречу с Кризисным центром Министерства Европы и иностранных дел, посольством Франции в Армении и представителями франко- армянского и гуманитарного ассоциативного сектора для организации долгосрочной медицинской и гуманитарной помощи, специально адаптированной к потребностям Армении", - написал дипломат.