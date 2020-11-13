Пятница, 13 Ноября 2020 11:59

АрмИнфо.Всеармянский Совет Западной Америки выражает свое возмущение результатами Арцахской войны, унесшей за последние 45 дней жизни многих армянских героических солдат на передовой.

"Наши отважные воины и соотечественники столкнулись с непобедимыми силами азербайджано-турецкого фронта, пропагандирующие геноцид. Сейчас мы, как и вы, обеспокоены подписанным между Арменией, Азербайджаном и Россией соглашением о последствиях для будущего Армении, Арцаха и всего армянского народа.

Учитывая напряженную, сложную ситуацию на родине, войну, ее последствия, текущий экономический кризис, все еще непреодолимую эпидемию, проблему обеспечения жильем тысяч перемещенных лиц и бездомных перед лицом зимних холодов, мы призываем наших соотечественников в Диаспоре, вне зависимости от их политических взглядов от имени наших павших героев и раненых, продолжить поддерживать Армению и Арцах, участвовать в укреплении государственности", - отмечается в заявлении организации, поступившем в АрмИнфо.