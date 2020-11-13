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АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана принял решение относительно правомерности ареста главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Царукян был освобожден. Отметим, что Царукяна задержали по статье 225.1 УК РА. Согласно данной статье предусматривается штаф от 200.000 до 300.000 драмов, либо арест от 15 до 20 дней.
Более того, также были освобождены пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, экс-глава СНБ Армении, лидер партии "Родина" Артур Ванецян, члены партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян и Гегам Манукян.
|Левон Тер-Петросян: Окончательное урегулирование карабахской проблемы - дело ближайшего будущего
|Кремль: Путин сыграл ключевую роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе
|Борелль и Байрамов обсудили Карабах
|Акар: Турция активно участвует в реализации соглашения по Карабаху
|Джонатан Лакот: Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе не решит проблем населения Гадрута
|Всеармянский Совет Западной Америки призвал Диаспору продолжить помощь Армении и Арцаху
|Состоялся телефонный разговор президента Франции с премьер-министром Армении
|В Армении выявлено 1703 новых случая заражения коронавирусом
|Гагик Царукян, Эдуард Шармазанов, Артур Ванецян, Ишхан Сагателян и Гегам Манукян вышли на свободу
|Песков объяснил, почему Россия приняла извинения Азербайджана за сбитый вертолет
|В США выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне карабахского конфликта
|Конашенков: Передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач на территорию Нагорного Карабаха
|Зограб Мнацаканян: Заявление глав Армении, Азербайджана и России не может считаться решением нагорно-карабахского конфликта
|Нидерландский парламентарий: Армянам Нагорного Карабаха все еще грозит опасность
|Армен Рустамян призвал общественность быть готовой к длительной борьбе за отставку Никола Пашиняна
|Арцрун Ованнисян: Свою жизнь должен посвятить воспитанию и образованию нового поколения
|Стратегические заложники России
|Левон Тер-Петросян обсудил с Послом РФ в РА пути преодоления внутриполитического кризиса в Армении
|Никол Пашинян провел встречу с депутатами фракции <Мой шаг>
|Четыре российских самолета Ил-76 с миротворцами приземлились в Армении
|Пашинян: Международное признание Арцаха является нашим исключительным приоритетом
|Микаел Минасян поделился с общественностью <секретами> Никола Пашиняна
|Президент Армении и члены фракции "Мой шаг" обменялись мнениями о трехстороннем заявлении по урегулированию карабахского конфликта
|Армен Рустамян: Вместо того, чтобы бороться с врагом, власть борется с политическими оппонентами
|Наира Зограбян сообщила, что Генпрокурор намерен лишить ряд депутатов от ППА депутатской неприкосновенности
|Общественные организации: Некоторые политические силы используют психологическое состояние общества для захвата власти
|Минобороны РА: Ведутся активные работы по созданию механизмов обмена пленными и телами погибших
|Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе
|Премьер: Сегодняшние тяжелые испытания должны стать краеугольным камнем для ковки нашего будущего
|Лавров назвал ложью утверждения о заинтересованности России в затягивании карабахского конфликта
|Гадрутцы требуют защиты у демократического международного сообщества
|Лавров не видит признаков попыток срыва договоренностей между Ереваном и Баку по Карабаху
|ППА считает, что повестка по отставке Пашиняна правовым путем исчерпана
|Лавров: Турция не добавляется к тройке сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Лавров рассказал когда будет определен статус Нагорного Карабаха
|Ивета Тоноян: Власти готовят провокацию в ходе сегодняшнего митинга оппозиции
|Лавров: Желание сторонами быстрой развязки ситуации вокруг Карабаха в последнее время висело в воздухе
|Лавров: Никаких миротворческих подразделений Турции в Нагорный Карабах направляться не будет
|АРФД: Сегодня в Шуши звучит намаз, это одна из самых черных страниц нашей истории
|Кремль заверяет: Участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку
|Защитник прав человека Армении продолжает поддерживать гуманитарный процесс по обмену пленными и телами
|Эксперт: Признавая подпись Никола Пашиняна под капитуляцией 2020 года, мы лишаем будущие поколения возможности сохранить хотя бы лицо
|Лилит Галстян сообщила, что сотрудники СНБ Армении подвергли приводу члена АРФД Арцвика Минасяна и еще нескольких оппозиционных деятелей
|Партия <Рамкавар Азатакан> требует вовлечения Франции и США в разрешение сложившейся военно-политической ситуации в Армении и Арцахе
|ССС: В Армении задержано 10 оппозиционных политических деятелей
|Президент и премьер Армении обсудили ситуацию в стране
|Айк Марутян: Отряды "Ереван" и "Красные береты - 5165" продолжают занимать вверенные им боевые позиции в Арцахе
|В Армении выявлен 2132 новый случай заражения коронавирусом
|Служба национальной безопасности Армении задержала бывшего директора СНБ, главу партии "Родина" Артура Ванецяна
|Эксперты ООН выразили обеспокоенность использованием наемников в зоне карабахского конфликта
|Минобороны: Сообщения о появлении в небе над Арменией турецких байрактаров дезинформация
|Борис Навасардян "Моему шагу": В этот судьбоносный момент неприемлемо оставлять государство без управления
|Правящая в Армении фракция "Мой шаг" не собирается принимать участие ни в каких заседаниях, направленных на нарушение стабильности в стране
|АНК: Нынешнее правительство еще не осознало, какую страшную беду оно принесло голову Арцаха и Армении
|Глава МИД Канады: Мы приняли к сведению установление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|В миротворческой операции в Карабахе задействуют боевые вертолеты
|Бывший сопредседатель МГ ОБСЕ: Это ошибка, когда пресса характеризует сделку как победу для Азербайджана и поражение для Армении
|В России и Армении протестируют систему проверки на COVID для ЕАЭС
|Российская делегация посетит Турцию для обсуждения вопроса о создании совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен Армении провел консультации с представителями силовых ведомств
|Читать больше
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