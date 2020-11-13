Пятница, 13 Ноября 2020 11:52

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана принял решение относительно правомерности ареста главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Царукян был освобожден. Отметим, что Царукяна задержали по статье 225.1 УК РА. Согласно данной статье предусматривается штаф от 200.000 до 300.000 драмов, либо арест от 15 до 20 дней.

Более того, также были освобождены пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, экс-глава СНБ Армении, лидер партии "Родина" Артур Ванецян, члены партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян и Гегам Манукян.