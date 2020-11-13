Пятница, 13 Ноября 2020 11:51

АрмИнфо.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Москва приняла извинения Баку за сбитый вертолет Ми- 24 в Армении из-за моментальной реакции президента Азербайджана и готовности провести беспристрастное расследование. В результате атаки погибли два человека, еще один пострадал.

<Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных. В данном случае, очевидно, что моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения>,- сказал господин Песков RT, передает "Ъ".

Стоит также заметить, что накануне посол Азербайджана в Москве Полада Бюль-бюль оглы, комментируя данный инцидент, заявил о том, что <на войне как на войне всякое может быть>. Он отметил, что вертолет летел на небольшой высоте вечером, поэтому не попал на радары.

На что в МИД РФ заявили послу, что если бы Москва следовала принципу <на войне как на войне>, то ответ на инцидент с Ми-24 был бы сокрушительным.

Российский вертолет сбили возле села Ерасх у армяно-азербайджанской границы 9 ноября, в день подписания соглашения о прекращении войны между Азербайджаном и Арменией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и принес извинения. Он заверил, что виновные будут наказаны. В Азербайджане и Армении также возбуждены уголовные дела.