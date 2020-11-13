Пятница, 13 Ноября 2020 11:50

АрмИнфо. Соединенные Штаты как один из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ приветствуют очевидное прекращение огня и прекращение боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении посла США в ОБСЕ Джеймса С. Гилмора.

"Мы всегда говорили, что у этого конфликта нет военного решения, и глубоко сожалеем в связи с ненужными человеческими жертвами, в том числе и мирных жителей, в результате недавнего насилия. Параллельно с развитием ситуации и узнавая все больше о договоренности, объявленной 10 ноября, нам необходимо будет рассмотреть роль международного сообщества и самой ОБСЕ в поддержании прозрачного мира.

Мы глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией на местах. Мы повторяем наши настоятельные призывы к обеим сторонам соблюдать прекращение огня по гуманитарным соображениям с 10 октября, которое они подтвердили 17 октября и еще раз 25 октября. Мы также призываем обе стороны немедленно предпринять шаги, согласованные в Женеве 29 октября", - отметил посол США.

Вместе с тем Гилмор призвал стороны защищать мирных жителей и гражданские объекты.

По его словам, масштабное перемещение гражданского населения, включая уязвимые группы населения, такие как дети и пожилые люди, в разгар глобальной пандемии и незадолго до наступления зимы почти наверняка вызовет совершенно ненужный гуманитарный кризис.

"Мы настоятельно призываем стороны избегать действий, которые могут привести к возобновлению насилия, воздерживаться от подстрекательской риторики и действий и использовать прекращение насилия для построения прочного мира.

Мы настоятельно призываем внешние стороны действовать ответственно и избегать действий, которые могут возобновить насилие или еще больше обострить региональную напряженность. Этот конфликт длится слишком долго. Ущерб, нанесенный людям в пострадавшей зоне и в регионе, слишком высок. Мы надеемся, что прочный мир в поле нашего зрения. Мы уверены, что Минская группа будет готова участвовать в установлении прочного и постоянного мира в нагорно-карабахском регионе", - подытожил Гилмор.