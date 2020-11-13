Пятница, 13 Ноября 2020 11:48

АрмИнфо.Передовые подразделения российского миротворческого контингента 12 ноября приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-майора Игорь Конашенков.

Он напомнил, что с 10 ноября 2020 г. в соответствии с договоренностями президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Продолжается развертывание основных сил российского миротворческого контингента. Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17.00 вошел в город Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов.

Передовые подразделений миротворческой бригады совершили марш по маршруту ГОРИС, СУС, ГЕЙТАЛА, перевал ЛЫСОГОРСКИЙ, юго-западная окраина ШУША и приступили к развертыванию 4 наблюдательных постов в зоне ответственности <ЮГ>.

Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги ЛАЧИН - совхоз Лысогорский с выставлением 6 временных наблюдательных постов. Самолеты российской военно-транспортной авиации продолжают осуществлять переброску подразделений российской миротворческой группировки.

За прошедшие сутки самолётами ВТА Ил-76, Ан-124 совершено 20 самолето-рейсов. Перевезено 372 военнослужащих, 53 единицы автомобильной и специальной техники. Всего с начала проведения миротворческой операции выполнено 56 самолето-рейсов, перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники, 8 вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24.

Вертолеты после транспортировки подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации и перелетели на аэродромы базирования. Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты и находятся в готовности к выполнению задач. Подразделения второго батальона миротворческого соединения, прибывшие сегодня, после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершают трехсоткилометровый марш в район сосредоточения н.п. ГОРИС.

Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи. Координацию действий по выполнению миротворческих задач и мониторингу обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта осуществляет Национальный центр управлений обороной Российской Федерации в круглосуточном режиме", - подытожил представитель МО РФ.