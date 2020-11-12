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АрмИнфо.Трехстороннее заявление, направленное на установление режима прекращения огня и размещение миротворцев в Арцахе, не может считаться всеобъемлющим решением нагорно- карабахского конфликта. Об этом в телефонном разговоре с министрами иностранных дел России, Франции и США заявил глава внешнеполитического ведомства Республики Армения Зограб Мнацаканян.
Согласно сообщению МИД РА, Мнацаканян исключил возможность участия Турции в миротворческих процессах в Арцахе, несмотря на предпринимаемые ею шаги в этом направлении.
Он выразил беспокойство в связи судьбой историко-культурного наследия Армении на территориях, оккупированных Азербайджаном. В этом ключе министр подчеркнул, что международное сообщество хорошо осведомлено о варварском отношении Азербайджана к армянскому культурному наследию, в результате которого и в Нахичеване, и на территории самого Азербайджана, и во время Первой Арцахской войны на территориях, оказавшихся под азербайджанской оккупацией, были полностью уничтожены памятники армянской культуры.
В ходе беседы собеседники подчеркнули важность обеспечения продолжительности деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ как единственного формата, имеющего международный мандат посредничества.
В этой связи министр Мнацаканян подчеркнул, что все вопросы, связанные с мирным процессом в Нагорном Карабахе, подлежат обсуждению исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, поскольку именно в этом формате будут полностью учтены интересы арцахских армян.
В качестве приоритета министр иностранных дел подчеркнул важность гарантирования статуса Арцаха и обеспечения безопасности армян Арцаха.
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|ССС: В Армении задержано 10 оппозиционных политических деятелей
|Президент и премьер Армении обсудили ситуацию в стране
|Айк Марутян: Отряды "Ереван" и "Красные береты - 5165" продолжают занимать вверенные им боевые позиции в Арцахе
|В Армении выявлен 2132 новый случай заражения коронавирусом
|Служба национальной безопасности Армении задержала бывшего директора СНБ, главу партии "Родина" Артура Ванецяна
|Эксперты ООН выразили обеспокоенность использованием наемников в зоне карабахского конфликта
|Минобороны: Сообщения о появлении в небе над Арменией турецких байрактаров дезинформация
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|Правящая в Армении фракция "Мой шаг" не собирается принимать участие ни в каких заседаниях, направленных на нарушение стабильности в стране
|АНК: Нынешнее правительство еще не осознало, какую страшную беду оно принесло голову Арцаха и Армении
|Глава МИД Канады: Мы приняли к сведению установление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
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|Российская делегация посетит Турцию для обсуждения вопроса о создании совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен Армении провел консультации с представителями силовых ведомств
|Депутат: В парламент Армении не явился ни один депутат от правящей фракции <Мой шаг>
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|Митингующие граждане заявил, что у премьер-министра Армении есть время до полуночи, чтобы добровольно подать в отставку
|По требованию оппозиционных парламентских фракций в 20:00 состоится внеочередное заседание парламента
|Пресс-секретарь МО опровергла слухи об отставке Григория Хачатурова
|Метаксе Акопян: Я просидела в Степанакерте 44 дня, ожидая, что вы одумаетесь, и не продадите нас и нашу Родину
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эдмон Марукян приглашает депутатов в Национальное Собрание, чтобы вместе обсудить проблему, депутаты от ППА уже в парламенте
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