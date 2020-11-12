Четверг, 12 Ноября 2020 22:19

АрмИнфо.Трехстороннее заявление, направленное на установление режима прекращения огня и размещение миротворцев в Арцахе, не может считаться всеобъемлющим решением нагорно- карабахского конфликта. Об этом в телефонном разговоре с министрами иностранных дел России, Франции и США заявил глава внешнеполитического ведомства Республики Армения Зограб Мнацаканян.

Согласно сообщению МИД РА, Мнацаканян исключил возможность участия Турции в миротворческих процессах в Арцахе, несмотря на предпринимаемые ею шаги в этом направлении.

Он выразил беспокойство в связи судьбой историко-культурного наследия Армении на территориях, оккупированных Азербайджаном. В этом ключе министр подчеркнул, что международное сообщество хорошо осведомлено о варварском отношении Азербайджана к армянскому культурному наследию, в результате которого и в Нахичеване, и на территории самого Азербайджана, и во время Первой Арцахской войны на территориях, оказавшихся под азербайджанской оккупацией, были полностью уничтожены памятники армянской культуры.

В ходе беседы собеседники подчеркнули важность обеспечения продолжительности деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ как единственного формата, имеющего международный мандат посредничества.

В этой связи министр Мнацаканян подчеркнул, что все вопросы, связанные с мирным процессом в Нагорном Карабахе, подлежат обсуждению исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, поскольку именно в этом формате будут полностью учтены интересы арцахских армян.

В качестве приоритета министр иностранных дел подчеркнул важность гарантирования статуса Арцаха и обеспечения безопасности армян Арцаха.