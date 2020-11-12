Четверг, 12 Ноября 2020 21:11

АрмИнфо.«Эта площадь должна быть заполнена людьми», - заявил член бюро АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян ходе своего выступления на митинге на площади Свободы, организованном оппозицией с целью добиться отставки премьер-министр Республики Армения Никола Пашиняна.

В этом ключе он призвал народ поддержать данную инициативу и собраться на этом же месте завтра в 16:00. «Готовьтесь, эта борьба может быть длительной», - подчеркнул Рустамян.

По словам члена бюро АРФ "Дашнакцутюн" есть 2 возможных варианта конституционного решения сложившейся ситуации: «Либо Пашинян по требованию народа сам уходит в отставку, либо 88 депутатов правящей партии должны понять, что днем ранее необходимо избавиться о этого предателя, и присоединиться к другим политическим силам. Сегодня 2 политические силы в Армении это понимают. Нацсобрание должно днем ранее выполнить требование народа».

При этом он выразил уверенность, что в результате станет возможным защитить интересы армянского народа. «Я уверен, что это возможно сделать. Арцах должен остаться армянским, иначе ни один арцаховец не вернется домой. Мы потеряем все, если потеряем Арцах», - сказал Бадасян.

Отметим, что митинг против Никола Пашиняна стартовал шествием с территории близлежащей к Матенадарану, конечным пунктом которого стала Площадь Свободы. Правоохранительные органы сопровождали шествующих и контролировали ситуацию на площади. В результате несколько человек по завершению митинга были подвергнуты приводу.

Напомним, что утром бывший директор СНБ, глава партии "Родина" Артур Ванецян был вызван в Службу национальной безопасности Армении и задержан. Ванецян подозревается в неподчинении требованиям полиции, проведении акции протеста в обход закона, а также в нарушении ограничений военного положения. Однако согласно последним данным, минутами ранее он вышел из здания Шенгавитского суда общей юрисдикции.

Отметим, что ранее СНБ задержала также бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова и главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна