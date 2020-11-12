Четверг, 12 Ноября 2020 21:10

АрмИнфо.В ходе этой войны я вел свои боевые действия в четвертой плоскости - <информационной>, и как я это делал оценит время и профессиональное сообщество. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал уже бывший официальный представитель МО РА Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что сведения, которые он предоставлял общественности в ходе войны, были основаны на полученной информации от Геншатаба ВС РА и Армии обороны Республики Арцах. <Да, был уверен в победе, и эта уверенность была основана на сражениях, которые вели мои боевые товарищи. С 9 ноября я оставил эту деятельность>, - сказал он.

Ованнисян сообщил, что продолжит работать в научной сфере, попросив при этом воздержаться от разного рода предложений. <Политикой не занимался и не собираюсь заниматься. Свою жизнь должен посвятить воспитанию и образованию нового поколения>, - подчеркнул он.