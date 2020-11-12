Четверг, 12 Ноября 2020 19:40

АрмИнфо.44 дневная война между Арменией и Азербайджаном за Арцах, будем называть вещи своими именами, завершилась поражением Армении. Гибридная война России и Турции, также назовем вещи своими именами, завершилась практически результативной ничьей. Именно так, представляется возможным оценивать подписанное 9 ноября лидерами России, Армении и Азербайджана «ночное соглашение» - заявление о прекращении огня.

Главный бенефициар - Турция формально осталась в тени. В сухом остатке Армения еще больше подпала под российское влияние. Азербайджан одновременно еще больше подпал как под влияние Москвы, как собственно и под влияние Анкары. Однако, если Баку получил за добровольный отказ от части суверенитета заветные “земли”, точнее их часть, Армения не только не получила, но и потеряла три четверти Арцаха. Человеческие потери, разбитые судьбы и уничтоженные очаги – тема для отдельной статьи. Как, впрочем, и внутриполитическая ситуация в Армении и Азербайджане по итогам прошедших полутора месяцев.

Мы же вернемся к геополитике. Поскольку именно геополитическая компонента очередной войны в Арцахе представляется предопределяющим мотиватором трагических событий последних 1,5 месяцев. В России никак не могли не знать, что Азербайджан активно готовится к атаке на Арцах. Как не могли не знать, что Турция активно перебрасывает в Азербайджан, причем еще с лета, самолеты, технику, БПЛА, инструкторов и террористов всех мастей и сортов. Ильхам Алиев никогда в жизни не осмелился бы начать столь масштабную атаку на “зону стратегических интересов” России, не заручившись ее предварительным согласием. Турция никогда бы не появилась на Кавказе без предварительных «консультаций», точнее политических торгов с Россией. И Чавушоглу и Эрдоган в последние месяцы говорили об этих торгах с Лавровым и Путиным практически открытым текстом. Москва все привычно отрицала, вплоть до последнего времени утверждая “о разногласиях с Турцией в вопросе Карабаха”.

Впрочем, все эти разногласия отнюдь не помешали этим многовековым врагам – ситуативным союзникам в очередной раз прийти к очередному ситуативному согласию. Более того, в силу целого ряда факторов, представляется возможным предположить, что “план Карабах” был согласован Москвой и Анкарой изначально. Потом в него посвятили Баку и под конец, поставив перед фактом, проинформировали Ереван. Степанакерт по понятным причинам информировать на стали.

Вот эти факторы вкратце. С первого же дня азербайджано-турецкой агрессии против Армении Москва в своей реакции предпочла ограничиться кучей призывов к миру, причем, адресованных как жертве, так и агрессору. Предпочла, прекрасно зная о наличии в Азербайджане террористов из Сирии. Тех самых террористов, для уничтожения которых российская армия добралась аж до Сирии, но почему-то, решила закрыть на них глаза в своей зоне жизненно важных стратегических интересов. Москва закрыла глаза и на сбитый СУ-25 ВС Армении, на бомбардировки Вардениса, сел Сюника, сбитые в Абовяне под самым Ереваном азербайджанские беспилотники, на уничтожение ракетной установки ВС Армении в Гегаркунике. Москва закрыла глаза уже потом даже на уничтожение Азербайджаном собственного военного вертолета на территории Араратского региона Армении. Так что даже формальная отговорка, согласно которой стратегический союз между Арменией и Россией и членство Армении в ОДКБ не распространяются на Арцах, здесь не работает. Армения не обратилась в ОДКБ, прекрасно понимая фиктивную суть данного товарищества, но Армения обратилась к России, официально, получив в ответ лишь заверения в приверженности выполнения союзнических обязательств.

Практически аналогичная реакция на уничтожение армян Арцаха последовала из других центров силы, в частности, из США. Все эти «призывы сторонам» к миру, даже сопровождались аж четырьмя попытками заключить соглашение о перемирии. Однако, ни США, ни Великобритания, ни Иран, ни условная Бельгия стратегическими союзниками Армении, имеющими четко прописанные обязательства по ее защите, не являлись и не являются. Исключение среди всего этого привычно озабоченно-безразличного международного сообщества составила Франция. Президент Макрон, высшее руководство страны оказали Армении и Арцаху всемерную политическую поддержку, открыто обвинив Турцию и Азербайджан в агрессии. То есть сделали то, чего Армения с первого же дня атаки на Арцах тщетно ожидала от России. Тем не менее, Франция по понятным причинам, помимо сопредседательства в МГ ОБСЕ, иных рычагов на ситуацию не имела. Соответственно ограничившись дачей объективной оценки происходящего. Меж тем, как России для остановки кровопролития понадобился бы один звонок. Без разницы в Баку или Анкару, отличались бы лишь содержание и тональность разговора. И то, что этого звонка сделано так и не было, говорит о наличии у Москвы иных мотивов для продолжения войны в Арцахе.

А вот теперь о мотивах. Разумеется, Москва не была заинтересована в окончательном захвате Арцаха Азербайджаном и Турцией. В этом случае ей просто пришлось бы тихо и вежливо притворить за собой дверь на Южный Кавказ. В этом свете, наиболее возможной представляется версия, согласно которой Москва и Анкара изначально очертили существующую карту Арцаха, точнее того, что от него осталось в рамках “плана Карабах”. Принципиальным в этой карте были условно армянский Степанакерт и реально азербайджанский Шуши. Азербайджано-турецкая армия в пику очевидной логики почему-то не организовала наступление на западное агдамское, кстати, равнинное направление с целью взять Степанакерт. Такой цели просто не было изначально. Агдам же, как впрочем, и все остальные «земли» турки и азербайджанцы рассчитывали получить при любом раскладе посредством все того же «ночного соглашения». Важно было отхватить именно территории «материкового» Арцаха, поскольку представить себе в «ночном соглашении» пункт о сдаче Шуши или Гадрута Азербайджану было просто невозможно. Именно поэтому основные силы тюркской рати атаковали Арцах именно с юга. Именно поэтому лучшие азербайджанские спецподразделения были сконцентрированы на шушинском направлении. Любому кто побывал в Шуши, известно как трудно взять этот город-крепость. И, тем не менее, атака была сконцентрирована именно на Шуши. В результате «ночного соглашения» Арцах был изуродован таким образом, чтобы по возможности попасть в большую зависимость от миротворцев. После предусмотренной все тем же соглашением сдачи Карвачара и Бердзора с Арменией его будет связывать лишь тоненькая ниточка, контролируемая миротворцами.

Таким образом, Арцах «взяли и поделили», причем, буквально. Взяли наши стратегические враги и поделили со стратегическим союзником. Как результат Турция ровно через 100 лет, символично, не правда ли, вернулась на Кавказ. Более того, получила поистине беспрецедентную историческую возможность прямого выхода на Южный Кавказ. «Ночное соглашение» предусматривает создание транспортного коридора через территорию Армении из граничащего с Турцией азербайджанского эксклава Нахичеван до «материкового» Азербайджана – Каспийского моря. Уже сегодня Анкара выразила готовность построить через этот коридор железную дорогу… Россия в свою очередь достигла исполнения заветного желания – размещения миротворцев в Арцахе или Азербайджане, кому как угодно, суть от этого не меняется. Очередная российская база в регионе станет гвоздем в пятой точке Алиева, который в случае проявления последним чрезмерной строптивости, будет методично приводиться в действие.

Параллельно тот же самый гвоздь в тех же самых целях будет применяться против союзнической Армении. Ну и конечно Россия в очередной раз подтвердила свой статус монопольного «миротворца» на Южном Кавказе. Впрочем, игры между Турцией и Россией продолжаются, - все окончательно взято, но еще не все поделено, свидетельством чего являются последние заявления из Анкары. Так что очень скоро окажутся возможны и некоторые корректировки.

И в заключение вернемся к Армении. Завершившиеся «ночным соглашением» 44 дня войны на практике подтвердили фактический статус Армении и армянского народа как стратегических заложников России. Именно заложников, а не союзников. Просто потому, что с союзниками так не поступают. Армения, армянский народ рассматриваются сегодняшним российским руководством исключительно в качестве объекта торга, разменной монеты, но никоим образом не в качестве дружественного, союзнического государства. Очень возможно, что в краткосрочном плане это и соответствует бизнес-интересам российской элиты. Но соответствует ли удерживание пока еще союзного государства в заложниках долгосрочным, государственным интересам России, представляется, скорее риторическим вопросом.