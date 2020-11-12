Четверг, 12 Ноября 2020 19:24

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Армения Сергеем Копыркиным. Об этом сообщил спикер партии АНК (Армянский Национальный Конгресс) Арман Мусинян.

<В ходе беседы, которая длилась около двух часов, собеседники обменялись мнениями касаемо создавшейся в результате режима прекращения огня ситуации в Арцахе и путей преодоления внутриполитического кризиса в Армении>, - рассказал он.