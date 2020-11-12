Четверг, 12 Ноября 2020 19:13

АрмИнфо.Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел встречу с депутатами фракции <Мой шаг>. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила вице-спикер Национального Собрания РА, член фракции <Мой шаг> Лена Назарян.

Она отметила, что в ходе встречи премьер-министр детально представил предвоенную, военную и послевоенную ситуацию и проблемы. <Мы обсудили внутриполитические и внешнеполитические вызовы>, - заметила Назарян.

Вместе с тем вице-спикер сообщила, что в Национальном собрании уже практически восстановлен нанесенный в результате хулиганского нападения ущерб. <В ближайшие дни парламент продолжит свою работу, задачи которого должны быть тщательно пересмотрены в соответствии с новыми реалиями для обеспечения стабильности и безопасности в стране>,- сообщила она.