Четверг, 12 Ноября 2020 19:10

АрмИнфо. Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 Воздушно-космических сил России с миротворцами на борту приземлились на аэродромы Еревана. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ. Сообщает ТАСС . "Личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортеров и автомобильной техники", - сказали в ведомстве.

Самолеты российской военно-транспортной авиации осуществляют переброску подразделений 15-й миротворческой бригады для участия в проведении операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.