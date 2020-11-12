Четверг, 12 Ноября 2020 19:07

АрмИнфо.Подписывая это соглашение, я осознавал, что высока вероятность моей смерти, как физической, так и политической. Об этом заявил премьер-министр Республики Армения, выступая 12 ноября в прямом эфире.

<Являясь по факту верховным главнокомандующим, я ставил перед солдатом задачи, которые могут привести к его гибели во имя Родины.

Но когда возникает ситуация, в условиях которой солдат не в состоянии повлиять на дальнейший ход событий, то не солдат должен умереть за Родину, а Родина должна пожертвовать собой ради жизни своего солдата. Командир не должен давать приказ на смерть, а должен сам умереть во имя солдата. С этим осознанием я подписал этот документ, потому что жизнь 25 тыс. солдат была важнее моей собственной>, - пояснил он.

Премьер вновь напомнил, что решение подписать трехстороннее заявление было принято в течение нескольких часов на основании доклада начальника Генштаба, который говорил о необходимости остановить войну минутой раньше. Кроме того, по его словам, президент Республики Арцах сообщил об угрозе захвата Степанакерта. <Многие могут сказать, что если уже мы потеряли Гадрут, Шуши, то подобная участь Степапнкерта уже мало что могла изменить. Но реальность несколько иная. Если бы потеряли Степанакерт - неизбежным была бы сдача Аскерана, Мартакерта, потому что в этих городах не было сил, способных их защитить. А что было бы после потери этих городов? Ряд подразделений Армии обороны оказались бы в окружении противника, что в перспективе означало бы погибель более 20 тыс. солдат и офицеров или взятие их в плен>, - подчеркнул Пашинян. В этих условиях, по его словам, неизбежным было бы и падение Карвачара и Кашатаха.

Премьер-министр отметил, что, безусловно возникнет вопрос - почему он не ушел в отставку? Как далее пояснил глава правительства, подобный поступок был бы дезертирством, так как возложение обязанностей на плечи кого-либо другого, было бы ничем иным, как попыткой ухватиться за надежду, что после произошедшего о нем будут говорить исключительно как о человеке с чувством высокого патриотизма. Но подписав соглашение и пойдя на подобный постыдный шаг, оказался слабым и предателем.

Что касается содержания соглашения, премьер подчеркнул, что, безусловно, оно неприемлемо, однако в этом контексте призвал не усугублять проблему, поскольку в сети уже распространяется различного рода дезинформация, в частности о сдачи Мегри. Он пояснил, что речь идет только о разблокировании транспортного движения в регионе, в том числе участка ведущего от Азербайджана до Нахичевана. <А это значит, что должна быть разблокирована и дорога из Еревана через Нахичеван, ведущая в Сюник, и железнодорожное сообщение из Армении в Иран, что может сыграть существенную роль в дальнейшем экономическом развитии Армении>, - сказал он.

Пашинян отметил, что российские миротворцы обеспечат безопасность Лачинского коридора, связывающего и Горис со Степанакертом. По его словам, миротворцы обеспечат и безопасность границ подконтрольных районов Арцаха. В этой связи премьер заверил, что властями будет сделано все возможное для скорейшего создания необходимых условий для мирной и безопасной жизни в Арцахе. В этой связи Пашинян призвал граждан вернуться домой.

Он подчеркнул, что сейчас принципиальное значение имеет окончательное решение по Арцаху и признание его статуса. <В этом плане наши действия не меняются, и международное признание Арцаха является нашим исключительным приоритетом, для чего сегодня имеются более весомые факты>, - сказал глава правительства РА