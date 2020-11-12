Четверг, 12 Ноября 2020 19:04

АрмИнфо.Зять второго президента Армении, бывший посол Армении в Ватикане, который вынужден был скрыться от уголовного преследования со стороны правительства Никола Пашиняна, выступил сегодня в Фейсбуке и раскрыл секреты последнего, связанные с подписанием трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

По словам Минасяна, Пашинян лжет когда говорит, что война была неизбежной. <Война началась потому, что вы сделали все возможное, чтобы сорвать переговоры, вы реализовали главную мечту врага - заставить мир понять его желание начать войну. Вы заявили, что переговоры бессмысленны, провоцируя тем самым военные действия.

Как утверждает Минасян, на второй день войны Пашияну предложили уйти в отставку в пользу нового кандидата в премьер-министры, который был бы из его команды. В свою очередь посредники гарантировали, что война закончится, если переговоры возобновятся, но премьер отказался. Через час Пашиняну предложили, что если он сомневается в том, что боевые действия прекратятся после отставки, они могут быть прекращены прямо сейчас, но с четким условием отставки. И стороны возвращаются к переговорам. Это, по словам Минасяна, тоже не устроило Пашиняна.

Как пишет Минасян, уже на 5-ый день войны, когда ряд стратегических и тактических высот были захвачены врагом, посредники предложили освободить зону безопасности и вновь вернуться за стол переговоров, что также было отвергнуто. Уже 20 октября Пашинян согласился на перемирие на прежних условиях, но было уже поздно. Премьеру предлагали передать уже вышедшие из-под контроля 4 района, на границах которых будут стоять миротворческие войска, а Карвачар и Лачин останутся под контролем армян Арцахa. Но и это не принял Пашинян.

22 октября он все же согласился на эти условия, но опять-таки опоздал. Тогда Пашиняну было предложено согласиться сдать 5 районов в обмен на размещение миротворческих войск с условием свободного въезда и выезда азербайджанцев в Шуши. Однако премьер не согласился, но дал на это добро лишь на следующий день, когда обстановка изменилась и вновь оказалось поздно.

23 октября было предложено сдать 5 районов и Шуши, но уже без статуса Арцаха. Опять, как утверждает Минасян, Пашинян на это тоже не пошел. Уже 7 ноября он согласился, но вновь опоздал. Тогда за 2 дня до капитуляции были предложены: 5 районов, Шуши, небольшая часть Карвачара и Лачин. Премьер отказался.

В итоге, как пишет Минасян, 10 ноября Пашинян подписал позорный документ о капитуляции, <как вор, предавшей Родину>. Фактически, считает Минасян, Пашинян отказался от возможности вернуть республику в свои первоначальные границы. Как результат, премьер, в конце концов, согласился передать врагу все 7 районов, отдать Гадрут и значительную часть Мартунинского района. Более того, руководитель Армении согласился и на передачу части суверенитета уже самой Армении, открыв Мегри.

<Это реальность. Это неоспоримые факты. Это факты, которые будут преследовать вас на протяжении всей вашей жизни, вашу семью и ваших товарищей по команде. А вы и ваши товарищи по команде будете пригвождены к столбу позора и попадете в число врагов армянского народа>, - написал Минасян, призвав Пашняна срочно уйти в отставку.