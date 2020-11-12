Четверг, 12 Ноября 2020 19:02

АрмИнфо. Вместо того, чтобы бороться с врагом власть борется с политическими оппонентами, заявил в беседе с журналистами член бюро АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

Он заметил, что премьер-министр Никол Пашинян упорно отрицает свои ошибки и перекладывает ответственность на других, в частности, на представителей прошлой власти. Однако, по словам Рустамяна, прошлые власти в борьбе за Арцах побеждали, а сейчас, нас постигло горькое поражение.

Член АРФД заявил, что сейчас стоит задача, как минимум, исправить сложившуюся ситуацию, чтобы в этой ситуации наилучшим образом защитить наши национальные интересы. Но сделать это с помощью человека, предавшего интересы страны, невозможно.

На вопрос о том, кто способен сегодня заменить Пашиняна, член АРФД ответил, что решение этого вопроса настолько важно, что каждый должен отказаться от своих политических и иных амбиций. <Выбор должен пасть на человека, который сможет объединить нацию. И я ни на секунду не сомневаюсь, что мы сможем найти такого человека. Но этот человек попадет под тяжелое бремя. Очень трудно найти кого-то, кто способен в условиях полной капитуляции взять на себя ответственность по спасению Арцаха", - подчеркнул Рустамян.