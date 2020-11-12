Четверг, 12 Ноября 2020 18:59

АрмИнфо.Генпрокурор намерен представить ходатайство о лишении ряда депутатов от ППА депутатской неприкосновенности. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

Депутат подчеркнула, что армяне уже потеряли свою родину, поэтому ни ее, ни других депутатов от ППА абсолютно не пугает перспектива ареста. Зограбян еще раз подчеркнула, что оппозиция сражается не за власть, а за Арцах.

"Неужели вам кажется, что какая-то политическая сила сейчас хочет прийти к власти? Нет, это не так. Ситуация такова, что в наследство этой политической силе достанется практически безвыходная ситуация. Сейчас в Шуши звучит намаз, что может быть более оскорбительным для Армении, Арцаха и всех армян, чем этот ужасный факт", - подчеркнула депутат.

Депутат также подчеркнула, что люди сжигают свои дома, чтобы в них не поселились турки, а также то, что армянские кладбища в Арцахе будут разрушены. "Премьер-министр заявляет, что наши солдаты не хотели сражаться и бежали с поля боя, но это подлая ложь ", - заметила

депутат.

Что касается заявления Пашиняна относительно того, что разговоры о сдаче территории преувеличены, Зограбян заявила, что подобное заявление является лицемерием. По словам депутата, может Пашинян и не совсем понял, о каких территориях идет речь, но в документе все четко указано.

Она также призвала депутатов от правящей фракции не поддерживать власть. " Давайте вместе решим, как мы будем находить выход из сложившейся ситуации. Давайте создадим комитет, в который войдут различные политические силы Армении. Парламентские и внепарламентские силы должны все вместе решить этот вопрос. Ситуация критическая, если мы ничего не добьемся, история нас не простит", - заметила Зограбян.

Также депутат осудила нападение на спикера парламента Армении и других депутатов от правящей фракции. Зограбян заметила, что избиение депутатов ни к чему не приведет, и это не тот метод борьбы, который следует избрать. Она призвала граждан продолжать мирные акции протеста.