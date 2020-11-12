Четверг, 12 Ноября 2020 18:11

АрмИнфо. Гражданское общество разделяя глубокую боль и гнев народа, призывает общественность не терять способность холодного суждения, не поддаваться провокациям и в подобной сложной ситуации не недооценивать важность единства. Об этом говорится в общем заявлении ряда общественных организаций Республики Армения.

Не поддерживая какую-либо из действующих политических сил, представители ОО осуждают случаи насилия, которые имели место быть днями ранее. <Призываем предъявлять свои требования в рамках закона, и не попадать в обманную ловушку, подготовленную представителями определенных кругов. В любом случае применение насилия и разжигание политического кризиса в условиях военного положения является неоправданным>, - отмечено в сообщении. В этом ключе гражданское общество сослалось на избиение спикера Парламента Армении Арарат Мирзояна, проявление варварства в зданиях правительства и Национального Собрания РА, нападение на офис Радиостанции <Азатутюн> и др.

<Некоторые политические силы, очевидно, используют психологическое состояние общества, чтобы подготовить почву для захвата власти. И в этом смысле важно не терять бдительности и осознавать какие намерения преследуют различные партии и лица, которые сегодня проявляют активность. Примечательно, что последние заявляют о возможности отказаться от подписанного трехстороннего заявления, что позволит изменить ситуацию, однако не предлагают какого-либо предметного альтернативного решения и не приводят более-менее рациональных аргументов.

Общество имеет бесспорное право поднять голос протеста, привлечь власть к ответственности, предъявить справедливые требования, однако это должно быть сделано исключительно в рамках Конституции и закона Республики Армения.

На данном этапе любая попытка дестабилизации и переворота может поставить под угрозу безопасность страны, вплоть до самого существования Республики Армения>, - отмечено в заявлении.