Четверг, 12 Ноября 2020 18:04

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, ротация российских миротворцев в Карабахе будет проходить не реже двух раз в год. <Министерству обороны РФ производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники - по мере выработки ресурса и технической необходимости>, - говорится в документе.

В указе говорится, что в Нагорный Карабах будет направлено воинское формирование Вооруженных сил РФ численностью до 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, c 90 бронетранспортерами, автомобильной и специальной техникой (380 единиц) сроком на пять лет. Предусмотрено автоматическое продление пребывания на последующие пятилетки, если за полгода до истечения пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение договоренностей.

Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорно-карабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

ФСБ будет осуществлять контроль за обеспечением Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой для беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с деятельностью миротворцев. Включая предоставление дополнительных гарантий и компенсаций, в том числе членам их семей.

Указ вступил в силу со дня его подписания, 10 ноября.